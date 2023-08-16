Власти КНДР заявили, что американский военный сбежал к ним из-за «унижения и расовой дискриминации»

Американский военный Трэвис Кинг, проходивший службу в Южной Корее и нелегально сбежавший в КНДР, объяснил свой поступок «антипатией к унижению и расовой дискриминации» в армии США. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«В ходе расследования Трэвис Кинг признался, что питал антипатию к нечеловеческому унижению, расовой дискриминации в американских войсках и решил перейти в КНДР. Он сказал, что разочаровался в несправедливом американском обществе, и выразил свою волю к эмиграции в нашу страну или третью страну», — говорится в заявлении государственного северокорейского агентства.

Сообщение ЦТАК стало первым публичным подтверждением об инциденте со стороны Северной Кореи.

Представитель министерства обороны США Мартин Мейнерс заявил, что американские власти не могут оценить достоверность заявления Пхеньяна. «Приоритетом министерства является возвращение рядового Кинга домой, и мы работаем по всем доступным каналам для достижения этого результата», — цитирует его заявление NBC News.

23-летний рядовой армии США Трэвис Кинг, проходивший службу в Южной Корее, совершил побег в КНДР 18 июля. Военнослужащий приехал в между Северной и Южной Кореями вместе с экскурсионной группой, а затем незаконно пересек демаркационную линию и был задержан воинами Корейской народной армии. Незадолго до побега Кинга должны были отстранить от службы и вернуть в США «по дисциплинарным причинам». Сообщалось, что он находился под стражей по обвинению в нападении. 10 июля его отвезли в аэропорт на рейс в США, но он каким-то образом сумел сбежать.