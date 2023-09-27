Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» режиссера Степана Бурнашева, сообщает ТАСС со ссылкой на реестр прокатных удостоверений.

Минкульт пока не комментировал это решение.

Прокатное удостоверение фильму «Айта» выдали в феврале 2022 года, в российских кинотеатрах картина собрала около 27 миллионов рублей, став самой кассовой якутской лентой в истории. Сюжет фильма построен вокруг гибели якутской школьницы, в которой подозревают русского полицейского, из-за чего над ним хотят устроить самосуд.

В сентябре «Айта» была удалена со всех крупных стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора. В самом ведомстве заявили, что нашли в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». «В фильме демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности», — заявили тогда в Роскомнадзоре.

Позднее глава Якутии Айсен Николаев выступил в защиту фильма, заявив, что Бурнашев — патриот и «про национализм снимать в принципе не способен».

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