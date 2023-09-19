Самый кассовый якутский фильм «Айта» удалили со стриминговых сервисов. РКН нашел в нем информацию, которая противоречит «принципам единства народов России»

С российских видеосервисов по требованию Роскомнадзора удалили фильм «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на топ-менеджеров двух крупных стримингов, получивших уведомление от регулятора.

Эту информацию подтвердили в Роскомнадзоре, пояснив, что служба нашла в фильме «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». В РКН заявили, что в картине «демонстрируется неравенство лиц по национальному признаку: положительные стороны героев одной национальности противопоставлены подчеркнуто негативным чертам героев другой национальности».

В феврале 2022 года Минкультуры РФ выдало фильму «Айта» прокатное удостоверение для показа зрителям старше 16 лет в кинотеатрах, на носителях и иными техническими способами. В соответствующем реестре министерства нет отметок об отзыве прокатного удостоверения.

В фильме «Айта» рассказывается о старшекласснице Айте, которая умирает в больнице после попытки суицида. В кармане ее одежды находят записку: «Афоня, я тебя ненавижу!» После этого жители поселка решают устроить расправу над Афоней — русским полицейским, который накануне подвозил Айту до дома. Однако затем выясняется, что записка была адресована не полицейскому.

Режиссер Степан Бурнашев не знает, где РКН увидел в «Айте» «деструктивную информацию», так задача фильма «как раз в обратном — сплотить людей, показать недальновидность сепарации».

«История как раз о том, что деление людей на „своих“ и „чужих“ может привести к трагедии. Нужно в любой ситуации, даже трагической, суметь найти в себе силы вести диалог, чтобы докопаться до истины, а не обвинять огульно только за то, что человек является представителем другой культуры. Своим фильмом я хотел показать, к чему может привести разобщенность народов», — сказал режиссер.

«Айта» — самый кассовый якутский фильм. Он вышел в российский прокат в марте 2023 года, его сборы составили 26,4 миллиона рублей. Цифровой релиз картины на стримингах состоялся в мае, пока анонсировали «Кинопоиск», Okko, Wink, Premier. Как отмечают «Ведомости», сейчас на этих видеосервисах фильм недоступен.

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