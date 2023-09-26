Глава Якутии выступил в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат». В них обнаружили «деструктивную информацию» и «пропаганду ЛГБТ»

Глава Якутии Айсен Николаев выступил в защиту фильмов «Айта» и «Кандидат», к которым возникли претензии у российских властей, сообщает издание SakhaDay.

В картине «Айта» обнаружили «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России». В «Кандидате» — «пропаганду ЛГБТ».

Николаев заявил, что смотрел оба фильма и лично знает режиссеров Степана Бурнашева («Айта») и Дмитрия Шадрина («Кандидат»). «Знаю, что оба они патриоты, и никаких фильмов про нетрадиционные ценности, про национализм они снимать в принципе не способны. У них этого в голове вообще нет», — сказал глава региона.

Николаев добавил, что «законы можно трактовать по-разному», но если запретить фильм Шадрина «Кандидат» из-за персонажа, носящего женскую одежду и парик, то тогда нужно запретить и другие фильмы, в том числе «Джентльмены удачи», «Здравствуйте, я ваша тетя» и «В джазе только девушки».

«Айта» — самый кассовый якутский фильм. Он вышел в российский прокат в марте 2023 года, его сборы составили 26,4 миллиона рублей. Сюжет фильма построен вокруг гибели якутской школьницы, в которой подозревают русского полицейского, из-за чего над ним хотят устроить самосуд.

«Ведомости» 19 сентября написали, что «Айта» была удалена со всех крупных стриминговых сервисов по требованию Роскомнадзора. В самом ведомстве заявили, что нашли в картине «деструктивную информацию, противоречащую принципам единства народов России».

22 сентября издание SakhaDay сообщило, что фильм «Кандидат» не получил прокатное удостоверение от министерства культуры России, поскольку в ведомстве посчитали, что картина содержит «пропаганду ЛГБТ». По данным SakhaDay, у Минкульта возникли претензии к одному из персонажей фильма, Зине — переодетому в платье и парик мужчине, которого сыграл Иннокентий Орестов.

«Айта» — что это за фильм?

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