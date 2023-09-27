Голливудские сценаристы объявили о прекращении забастовки, продолжавшейся пять месяцев

Гильдия сценаристов Америки (WGA) прекратила забастовку. 27 сентября члены профессионального объединения могут возобновить работу, сообщает Reuters со ссылкой на заявление гильдии.

Ожидается, что в ближайшее время WGA и AMPTP подпишут новое трехлетнее соглашение со студиями, предусматривающее повышение оплаты труда, увеличение взносов на здравоохранение и пенсионное обеспечение, а также регулирование использования искусственного интеллекта.

В частности, в соглашении прописывается, что представители объединений сценаристов не реже двух раз в год будут встречаться с руководством киностудий и обсуждать использование искусственного интеллекта для написания сценариев.

Студиями не запрещено использовать искусственный интеллект для написания сценариев, но они будут обязаны оповещать авторов, если в процессе работы над текстом каким-то образом были использованы их произведения. Сценаристы, в свою очередь, могут сами использовать искусственный интеллект, но студии не могут обязать их применять этот инструмент.

Члены гильдии, в которую входят 11,5 тысяч человек, должны проголосовать по проекту соглашения до 9 октября.

Гильдия сценаристов Америки объявила о забастовке в начале мая. Акция началась после безуспешных переговоров сценаристов с группой крупнейших киностудий и стримингов об условиях перезаключения коллективного контракта.

Из-за забастовки были сдвинуты сроки выхода многих фильмов и сериалов, а прерван выход телевизионных шоу, а также отложено вручение премии «Эмми».