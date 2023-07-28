В США из-за забастовки актеров и сценаристов отложили вручение премии «Эмми»

Организаторы американской телевизионной премии «Эмми» отложили проведение 75-й церемонии вручения наград, запланированной на 18 сентября 2023 года, сообщает Variety.

Причиной переноса церемонии стала забастовка гильдий актеров и сценаристов США — их первая совместная протестная акция с 1960 года.

По сведениям Los Angeles Times, церемонию проведут в январе 2024 года.

Вручение премии «Эмми», добавляет Variety, переносят впервые с 2001 года, когда ее откладывали из-за терактов 11 сентября.

Гильдия сценаристов Америки объявила о забастовке в начале мая. Она началась после безуспешных переговоров сценаристов с группой крупнейших киностудий и стримингов об условиях перезаключения коллективного контракта. В июле к забастовке присоединился объединенный профсоюз Гильдии киноактеров и Американской федерации артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA), который также не договорился с киностудиями о повышении зарплат. Также обе гильдии требуют отрегулировать использование искусственного интеллекта.

Подробнее о забастовке

«Полная остановка киноиндустрии» Голливудские актеры впервые за 60 лет объявили забастовку. Уже прекращены съемки второго «Гладиатора», а актеры «Оппенгеймера» ушли прямо с премьеры. И это только начало

Подробнее о забастовке

«Полная остановка киноиндустрии» Голливудские актеры впервые за 60 лет объявили забастовку. Уже прекращены съемки второго «Гладиатора», а актеры «Оппенгеймера» ушли прямо с премьеры. И это только начало