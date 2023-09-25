Голливудские сценаристы достигли предварительного соглашения с киностудиями после почти пяти месяцев забастовки

Представители Гильдии сценаристов Америки (WGA) и Альянса продюсеров кино и телевидения (AMPTP) достигли предварительного соглашения после более чем 146-дневной забастовки сценаристов.

Стороны объявили о предварительных договоренностях в совместном заявлении, сообщает Associated Press. «Это стало возможным благодаря неизменной солидарности членов WGA и исключительной поддержке наших братьев и сестер по профсоюзу, которые вместе с нами выходили на пикеты более 146 дней подряд», — цитирует агентство письмо членам гильдии.

Речь идет о трехлетнем соглашении, подробности которого пока не раскрываются. Теперь эти предварительные договоренности должны одобрить лидеры и члены WGA.

В другом сообщении, распространенном членами гильдии в соцсетях, бастующим сценаристам сообщили, что забастовка еще не закончена. Участников акций призвали приостановить пикеты.

Как отмечает Associated Press, предварительных договоренностей между голливудскими студиями и сценаристами удалось достичь за несколько дней до того, как забастовка могла стать самой продолжительной в истории WGA и самой продолжительной в Голливуде за более чем 70 лет.

Однако, считает агентство, возвращение индустрии к нормальной работе пока откладывается, поскольку переговоры между студиями и Американской федерацией артистов телевидения и радио (SAG-AFTRA), присоединившейся к забастовке, еще не возобновились. SAG-AFTRA поздравили WGA, отметив, что по-прежнему намерены добиваться необходимых условий работы для членов федерации.

Гильдия сценаристов Америки объявила о забастовке в начале мая. Акция началась после безуспешных переговоров сценаристов с группой крупнейших киностудий и стримингов об условиях перезаключения коллективного контракта.

Сценаристы требуют более высокой оплаты труда, авторские отчисления за свои произведения, выходящие на стримингах, а также отрегулировать использование искусственного интеллекта. Вскоре после начала забастовки к ней присоединились актеры. Среди их требований тоже есть регулирование использования искусственного интеллекта.

Из-за забастовки в США отложили вручение премии «Эмми», а также съемки, премьеры или выход эпизодов сериалов, голливудских фильмов и телешоу.