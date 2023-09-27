Политика Алексея Навального на год перевели в (ЕПКТ), сообщается в его соцсетях.

В посте политика говорится, что решение о переводе приняли на комиссии в колонии, куда Навального отвели после суда по обжалованию его приговора по «экстремистскому делу». Политик утверждает, что это решение было принято в связи с его «неисправимостью».

Год ЕПКТ — это самое строгое из возможных наказаний в колониях всех видов.

Чувствую себя усталой рок-звездой на грани депрессии. Достиг вершины хит-парада и больше стремиться не к чему.

С другой стороны, это я не взлетел на вершину, а упал на дно. А там, как известно, всегда могут постучать снизу.

Алексея Навального этапировали в исправительную колонию строгого режима во Владимирской области в середине лета 2022 года. С августа администрация колонии постоянно сажает его в штрафной изолятор (ШИЗО) за формальные нарушения.

Последний раз политика отправили в ШИЗО 22 сентября — перед апелляцией на приговор по «экстремистскому делу». В августе 2023 года суд приговорил Навального к 19 годам колонии особого режима по нескольким «экстремистским» статьям.

26 сентября первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор Навальному и бывшему техническому директору «Навальный Live» Даниэлю Холодному по «экстремистскому делу».

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