Первый апелляционный суд общей юрисдикции утвердил приговор политику Алексею Навальному и бывшему техническому директору «Навальный Live» Даниэлю Холодному по «экстремистскому делу», сообщает «Медиазона».

В августе Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима по нескольким «экстремистским» статьям. Также ему назначили штраф в полмиллиона рублей, ограничение свободы на три года после освобождения и десятилетний запрет на публикации в интернете. Холодному суд назначил восемь лет колонии общего режима.

Адвокат политика Ольга Михайлова рассказала, что апелляционный суд немного изменил текст приговора — теперь Навальный указан там не как «особо опасный рецидивист», а как «опасный рецидивист». Защита намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.

ТАСС уточняет, что после решения апелляционного суда приговор Навальному вступил в силу. Это значит, что в скором времени его переведут в колонию особого режима. Пока он содержится в колонии строгого режима № 6 в поселке Мелехово Владимирской области.

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