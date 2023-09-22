Алексея Навального в 20-й раз отправили в ШИЗО
Политика Алексея Навального отправили в штрафной изолятор. Об этом сообщается в его соцсетях.
По словам Навального, его предыдущее содержание в ШИЗО закончилось накануне в пять вечера, а вновь его отправили в штрафной изолятор уже в восемь утра.
Навальный проведет в ШИЗО четверо суток.
Почему так мало? Потому что ровно через четверо суток у меня заседание суда апелляционной инстанции. И колония сможет сказать: «Мы никак не нарушаем его права, вот он даже в ШИЗО не сидит». Так мило.
Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш уточнила, что это уже 20-й раз, когда Навального отправляют в ШИЗО.
Мосгорсуд 4 августа приговорил Алексея Навального к 19 годам лишения свободы в колонии «особого режима» по новому «экстремистскому» делу. 26 сентября будет рассматриваться апелляция на приговор.