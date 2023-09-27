Азербайджан заявил о гибели 192 военных во время «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе в ходе «антитеррористических мероприятий локального характера» 19-20 сентября погибли 192 азербайджанских военных.

По данным Минздрава Азербайджана, 180 погибших были военнослужащими Минобороны, 12 — сотрудниками министерства внутренних дел. Кроме того, говорится в сообщении, погиб один гражданский.

Пострадали, по данным Минздрава, 511 военнослужащих и один гражданский.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха и вывод армянских военных из непризнанной республики.

Минобороны РФ сообщало 20 сентября, что в Нагорном Карабахе погибли российские миротворцы. Среди погибших заместитель командующего миротворческим контингентом Иван Ковган. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с Владимиром Путиным извинился за случившееся.

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