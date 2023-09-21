Под азербайджанским обстрелом погибли российские миротворцы. Кремль фактически промолчал 15 лет назад обстрел миротворцев в Южной Осетии стал поводом для войны с Грузией

Российские миротворцы рядом с Цхинвали, 2005 год Steven Weinberg / Getty Images

При обстреле Нагорного Карабаха 20 сентября погибли российские миротворцы. В их числе заместитель командующего миротворческим контингентом Иван Ковган — капитан первого ранга, заместитель командующего подводными силами Северного флота. В 2008 году погибли другие российские миротворцы — в Южной Осетии. Тогда это стало одним из поводов к вторжению российской армии в Грузию. Вот что говорили руководители России тогда и сейчас.

Южная Осетия, 2008 год

Дмитрий Медведев, президент России, 8 августа 2008 года

Грузинские войска, по сути, совершили акт агрессии против российских миротворцев и мирных жителей. То, что произошло, — это грубейшее нарушение международного права. Я обязан защищать жизнь и достоинство российских граждан, где бы они ни находились. Мы не допустим безнаказанной гибели наших соотечественников. Виновные понесут заслуженное наказание.

Владимир Путин, премьер-министр России, 8 августа 2008 года

Туда (в Южную Осетию) введена тяжелая техника, артиллерия, танки подключились, есть жертвы: убитые, раненые, в том числе есть пострадавшие среди российских миротворцев. Это очень печально и очень настораживает и, конечно, это будет вызывать ответные действия.

Владимир Путин, премьер-министр России, 11 сентября 2008 года

Наши американские партнеры постоянно занимались подготовкой грузинских вооруженных сил <…> И вместо того, чтобы заниматься поиском решения в межэтнических противоречиях и межэтническом конфликте, на мой взгляд, просто одну из сторон этого конфликта, грузинскую сторону, подтолкнули к этим агрессивным действиям. Вот что произошло.

Конечно, мы вынуждены были отвечать. А как же иначе? Или что, нам и в этом случае нужно было утереть кровавые сопли, как в таких случаях говорят, и склонить голову? Вы что, хотите, чтобы мы вообще привели к полной разбалансировке ситуацию на Северном Кавказе России? <…> Агрессор должен быть наказан!

Нагорный Карабах, 2023 год

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Следствие ведется <…>. Принесены извинения. Также мы видели уже, встречали информацию о том, что там были отстранены от исполнения своих обязанностей некоторые люди, есть задержанные в этой связи. Эту информацию мы видели, пока не знаем всех деталей, но по крайней мере ведется следствие.

Кремль, официальное сообщение

Ильхам Алиев принес извинения и выразил глубокие соболезнования по поводу трагической гибели в Карабахе 20 сентября военнослужащих российского миротворческого контингента. Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших.

Главное о гибели российских военных в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе убиты российские миротворцы. Ильхам Алиев принес извинения Путину. Что ответил Путин — неизвестно Среди погибших — заместитель командующего подводными силами Северного флота

Главное о гибели российских военных в Нагорном Карабахе

В Нагорном Карабахе убиты российские миротворцы. Ильхам Алиев принес извинения Путину. Что ответил Путин — неизвестно Среди погибших — заместитель командующего подводными силами Северного флота