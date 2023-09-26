В результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе погибли не менее 68 человек

Обновление. Омбудсмен непризнанной Нагорно-Карабахской республики Гегам Степанян сообщил, что в результате взрыва бензохранилища, по данным на вечер 26 сентября, погибли 68 человек, еще 105 человек числятся пропавшими без вести. В то же время в Минздраве Армении сообщили, что заявление министра Анаит Аванесян о том, что из Карабаха вывезены 125 тел погибших, не связано со взрывом: «Министр озвучила общее количество останков, перевезенных из Нагорного Карабаха в Армению», — пишет 24News со ссылкой на заявление ведомства.

По меньшей мере 125 человек погибли в результате взрыва бензохранилища в Нагорном Карабахе, их останки перевезены в Армению, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Армении Анаит Аванесян.

«Сегодня мы перевезли из Нагорного Карабаха останки 125 тел погибших при взрыве в Нагорном Карабахе. Они доставлены в соответствующее подразделение центра судебной медицины, где будет проведена их идентификация. В процессе мы обнародуем полученные данные», — заявила министр.

Также Аванесян сообщила, что еще 67 пострадавших сейчас находятся в Национальном ожоговом центре, состояние большинства из них оценивается как тяжелое и крайне тяжелое.

Взрыв в бензохранилище вблизи трассы Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе произошел вечером 25 сентября. Депутат парламента самопровозглашенной республики Метаксе Акопян тогда заявляла, что бензохранилище, где произошел взрыв, выдавало топливо людям, уезжающим в Армению.

Позднее Минздрав Армении сообщил, что в результате взрыва погибли 20 человек, еще 290 человек пострадали. В ведомстве уточнили, что десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии. При этом в Минздраве Нагорного Карабаха также заявили, что многие жертвы взрыва все еще числятся пропавшими без вести. Сколько их, в ведомстве не уточнили.

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