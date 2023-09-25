В Нагорном Карабахе рядом с автотрассой взорвался склад с топливом. Есть погибшие и раненые

Сильный взрыв произошел вечером 25 сентября на бензохранилище вблизи трассы Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе.

Как пишут армянские СМИ со ссылкой на МВД непризнанной республики, в результате взрыва есть погибшие и раненые. Многих пострадавших доставили с ожогами в больницы.

Депутат парламента Нагорно-Карабахской республики (Арцах) Метаксе Акопян заявила изданию News.am, что на станции, где произошел взрыв, выдавали бензин людям, выезжающим в Армению.

Точное число пострадавших не известно. В некоторых СМИ появлялись сообщения, что количество погибших и пострадавших превышает 200 человек. Официально это не подтверждено.

В соцсетях публикуют фото и видео последствий взрыва.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха.

После обстрелов этнические армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, стали покидать непризнанную республику. По последним данным, в Армению прибыли уже 6650 вынужденных переселенцев.

Читайте также

Беженцам из Карабаха и людям, которые пострадали от обстрелов, нужна помощь «Медуза» собрала благотворительные инициативы, которые можно поддержать, если вы в России или за границей

Читайте также

Беженцам из Карабаха и людям, которые пострадали от обстрелов, нужна помощь «Медуза» собрала благотворительные инициативы, которые можно поддержать, если вы в России или за границей