«Медицинские возможности недостаточны для спасения жизней». В Нагорном Карабахе сообщили о 290 раненых при взрыве на складе с топливом и попросили о помощи

В результате взрыва в бензохранилище вблизи трассы Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе (Арцахе) погибли, по последним данным, 20 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав непризнанной республики.

В медицинские учреждения доставлены 290 пострадавших, заявили в министерстве здравоохранения, добавив, что «десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии».

В Минздраве Нагорного Карабаха также заявили, что много тех, кто «сгорел и данные отсутствуют», и они числятся пропавшими без вести. Сколько таких людей, не уточняется.

Уполномоченный по правам человека в непризнанной республике Гегам Степанян поздним вечером 25 сентября писал, что «медицинские возможности Нагорного Карабаха недостаточны для спасения жизней, и необходимо срочно задействовать санитарную авиацию».

Минздрав Армении, в свою очередь, сообщил, что команда врачей с необходимым медоборудованием и лекарствами на вертолете вылетела в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим от взрыва.

Помощь пострадавшим оказывают и врачи российского миротворческого контингента, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неофициальный канал миротворцев в телеграме.

Взрыв в бензохранилище вблизи трассы Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе произошел вечером 25 сентября.

Депутат парламента самопровозглашенной республики Метаксе Акопян заявляла что бензохранилище, где произошел взрыв, выдавало топливо людям, выезжающим в Армению.

19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха и вывод армянских военных из непризнанной республики.

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