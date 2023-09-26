«Медицинские возможности недостаточны для спасения жизней». В Нагорном Карабахе сообщили о 290 раненых при взрыве на складе с топливом и попросили о помощи
В результате взрыва в бензохранилище вблизи трассы Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе (Арцахе) погибли, по последним данным, 20 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минздрав непризнанной республики.
В медицинские учреждения доставлены 290 пострадавших, заявили в министерстве здравоохранения, добавив, что «десятки человек находятся в крайне тяжелом состоянии».
В Минздраве Нагорного Карабаха также заявили, что много тех, кто «сгорел и данные отсутствуют», и они числятся пропавшими без вести. Сколько таких людей, не уточняется.
Уполномоченный по правам человека в непризнанной республике Гегам Степанян поздним вечером 25 сентября писал, что «медицинские возможности Нагорного Карабаха недостаточны для спасения жизней, и необходимо срочно задействовать санитарную авиацию».
Минздрав Армении, в свою очередь, сообщил, что команда врачей с необходимым медоборудованием и лекарствами на вертолете вылетела в Степанакерт для оказания помощи пострадавшим от взрыва.
Помощь пострадавшим оказывают и врачи российского миротворческого контингента, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на неофициальный канал миротворцев в телеграме.
Взрыв в бензохранилище вблизи трассы Степанакерт — Аскеран в Нагорном Карабахе произошел вечером 25 сентября.
Депутат парламента самопровозглашенной республики Метаксе Акопян заявляла что бензохранилище, где произошел взрыв, выдавало топливо людям, выезжающим в Армению.
19 сентября Азербайджан объявил о проведении «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. На следующий день была достигнута договоренность о прекращении огня — одним из его условий было разоружение армии Нагорного Карабаха и вывод армянских военных из непризнанной республики.