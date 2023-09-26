Der Spiegel: британские следователи заподозрили бывшего директора Wirecard Яна Марсалека в шпионаже в пользу России

Британские следователи полагают, что бывший операционный директор немецкой платежной системы Ян Марсалек занимался шпионажем в пользу России, сообщает Der Spiegel.

По версии следствия, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года Марсалек участвовал «в заговоре с целью сбора информации, которая прямо или косвенно полезна противнику и тем самым наносит ущерб интересам и безопасности» Великобритании.

В рамках этого дела в Лондоне по подозрению в шпионаже были задержаны пять граждан Болгарии, в сентябре им предъявили обвинение. По данным следствия, непосредственным руководителем группы был человек по имени Орлин Русаев. Через него следователи вышли на след Марсалека, который, как пишет издание, мог играть ключевую роль в заговоре.

Есть ли у самого Марсалека какой-то процессуальный статус в деле, неясно. «Би-би-си» отмечает, что официальные обвинения ему не предъявлялись.

Ранее газеты Sunday Times и Mirror писали, что арестованные члены шпионской сети работали под прикрытием журналистской деятельности. В ходе обыска у них нашли поддельные документы, в том числе пресс-карты и одежду с надписями телеканалов Discovery и National Geographic. У одного из задержанных также нашли много оборудования для слежки.

По данным британских властей, фигуранты дела действовали в нескольких европейских странах — они следили за людьми, которые были «непопулярны у российского режима». Спецслужбы опасаются, что подозреваемые могли готовить убийства или похищения людей.

Каким образом к этому оказался причастен Марсалек, пока неясно. Однако британские следователи полагают, что он действовал по поручению российских спецслужб.

Власти Германии и Австрии считают Яна Марсалека ключевой фигурой в деле о хищении почти двух миллиардов евро со счетов Wirecard. В 2020 году он был объявлен в международный розыск.

В том же году The Insider, Bellingcat и Der Spiegel выпустили расследование, где говорилось, что Марсалек за 10 лет больше 60 раз приезжал в Россию и мог сотрудничать с российскими спецслужбами. Тогда же немецкое издание Handelsblatt сообщило, что Марсалек скрывается в России, куда он прибыл через Беларусь.

Центр «Досье» и газета Süddeutsche Zeitung выяснили, что Марсалек получил российский паспорт на имя Германа Баженова. По данным изданий, по крайней мере в 2022 году Марсалек жил в Москве под охраной ФСБ.

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