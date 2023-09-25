В Италии умер босс мафии «Коза ностра». В январе его задержали после 30 лет в бегах

В больнице итальянского города ЛʼАкуила умер один из лидеров сицилийской преступной группировки «Коза ностра» Маттео Мессина Денаро, сообщает агентство ANSA.

Три года у 62-летнего босса мафии был диагностирован рак толстой кишки. Денаро сделали несколько операций и химиотерапию. С августа он находился в больнице ЛʼАкуила в бронированной палате. 22 сентября Денаро впал в кому, после чего врачи констатировали его смерть.

Маттео Мессину Денаро, который считался одним из последних лидеров «Коза ностра» «первой величины», находившихся на свободе, задержали в январе 2023 года. Босса мафии нашли в частной клинике в Палермо на Сицилии, где он проходил лечение.

До этого ему 30 лет удавалось скрываться от правосудия. В розыске Денаро находился с 1993 года и возглавлял список самых разыскиваемых мафиози Италии. Его заочно приговорили к пожизненному заключению за десятки убийств, в том числе за участие в убийствах итальянских следователей. Также его считают причастным к взрывам в Милане, Флоренции и Риме в 1993 году. Денаро стал одним из лидеров «Коза ностра» после того, как в 2006 году арестовали лидера сицилийской мафии Бернардо Провенцано.

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