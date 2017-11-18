В Италии умер «босс боссов» сицилийской мафии, приговоренный к 26 пожизненным срокам. Кто он такой и какие преступления совершил?

В ночь на 17 ноября в Италии умер 87-летний Сальваторе Риина — бывший босс сицилийской мафии, приговоренный к 26 пожизненным срокам за организацию десятков убийств и терактов. С именем Риины — его еще называли «Тото коротышка» из-за небольшого роста и «Чудовищем» из-за жесткости — связаны наиболее громкие преступления Козы Ностры, совершенные в 1980-х и начале 1990-х годов.

Сальваторе Риина (был более известен как Тото Риина) родился в 1930 году в крестьянской семье в , небольшом городе на западе Сицилии, в 60 километрах от Палермо. Уже в 12 лет он стал главным мужчиной в своей семье — его отец погиб, пытаясь разобрать неразорвавшуюся американскую бомбу, чтобы продать порох и металл. Вскоре он познакомился с местным мафиозо Лучано Лиджо, который был старше его на пять лет, и присоединился к местному преступному клану, в то время не слишком влиятельному. В 1949 году он был впервые осужден за убийство и вышел на свободу через семь лет. Вместе с Лиджо они занимались, в частности, кражей и подпольным убоем скота.

В 1958 году Лучано Лиджо организовал убийство лидера корлеонского клана Микеле Наварры. Сальваторе Риина и другой будущий лидер мафии Бернардо Провенцано также участвовали в преступлении. Лиджо стал лидером местного клана; в последующие пять лет они избавились от многих людей Наварры. В 1963-м Риину арестовали с чужими документами и оружием.

В 1969 году Лиджо, Риина и еще 62 человека из Корлеоне предстали перед судом в Бари за организацию убийств — в том числе Микеле Наварры. Перед вынесением приговора присяжные и судья получили записку с угрозами убийства их и членов их семей, «если хоть один джентльмен из Корлеоне будет осужден»; в итоге все подсудимые были оправданы. После процесса лидеры корлеонского клана начали скрываться — и если Лучано Лиджо в 1974 году все-таки был арестован и сел в тюрьму до конца жизни, то Сальваторе Риина жил на свободе до начала 1990-х.

В декабре 1969 года он стал одним из организаторов убийства Микеле Каватайо, одного из боссов мафии Палермо (преступление было согласовано с несколькими влиятельными кланами). После ареста Лучано Лиджо Риина стал лидером корлеонской мафии, заняв его место и в местной «комиссии», которая занималась урегулированием споров между разными кланами. Он наладил контакты с калабрийскими и неаполитанскими мафиозными организациями, включился в контрабанду и торговлю наркотиками; кроме того, корлеонцы организовывали похищения родственников влиятельных сицилийцев с целью выкупа. Отчасти эти преступления были направлены на снижение влияния других боссов из Палермо, с которыми жертвы вымогательств были связаны.

Постепенно у корлеонского клана появились свои люди и в других, соперничающих мафиозных группировках. Те сильно отличались от корлеонцев: обычные боссы мафии были публичными людьми и решали проблемы с властями с помощью взяток; Риина же скрывался и жестко расправлялся с теми, кого считал своими врагами.

В конце 1970-х Риина начал кампанию против своих главных соперников в провинции Палермо — мафиозных боссов Гаэтано Бадаламенти и Стефано Бонтате. Он добился исключения Бадаламенти из «комиссии» и организовал убийства нескольких их сторонников. В 1981-м по дороге с празднования своего дня рождения был убит Бонтате, после чего на острове началась так называемая Вторая мафиозная война (первая случилась в начале 1960-х), в ходе которой были убиты несколько сотен человек. Именно эта «война» позволила Сальваторе Риине стать «боссом боссов» сицилийской мафии и одним из самых влиятельных преступников своего времени; для этого он к концу 1980-х избавился и от части своих союзников.

Одновременно Риина и его сподручные вели войну против государства, убив нескольких видных борцов с мафией. В 1979 году они застрелили судью Чезаре Терранова, который ранее был обвинителем на нескольких громких процессах, в том числе против корлеонского клана в 1969-м. В 1982-м в Палермо был убит Карло Альберто далла Кьеза — генерал корпуса карабинеров, который в 1970-е боролся с внутренним терроризмом, а незадолго до гибели был назначен префектом Палермо именно для борьбы с мафией. В следующем году был убит судья Рокко Кинничи — он возглавлял специально созданную в прокуратуре Палермо группу для расследования преступлений Козы Ностры.

Сальваторе Риина в суде, февраль 1993 года Fotogramma / Splash News / Vida Press

Многие преступники, потерявшие в ходе «второй мафиозной войны» близких, стали обращаться к властям и давать показания против других. Одним из них был Томмазо Бускетта, у которого корлеонский клан убил 11 родственников. Он рассказал прокурорам о существовании «комиссии» сицилийской мафии, и эти показания стали первым подтверждением существования Козы Ностры как централизованной организации.

Бускетта и другие информаторы стали ключевыми свидетелями на масштабном процессе против мафии, ставшим известным в Италии как Maxiprocesso («максипроцесс») — по делу проходили 474 человека. Более сотни из них — в том числе Тото Риина — были судимы заочно.

Суд начался в Палермо в феврале 1986 года и стал одним из крупнейших процессов в мировой истории. Для него около местной тюрьмы было оборудовано отдельное укрепленное здание из железобетона. Подсудимых обвиняли в 120 убийствах, в наркоторговле и похищениях, а также в членстве в мафии, которое в Италии было признано отдельным преступлением в 1980-е. В декабре 1987 года 360 человек были осуждены. Судимые заочно Тото Риина и Бернардо Провенцано оказались среди 19 человек, получивших пожизненные сроки.

Несмотря на успешный, на первый взгляд, процесс, в последующие несколько лет значительной части осужденных удалось разными путями добиться перевода из тюрьмы в больницу или освобождения. Несколько лет продолжались апелляции, и лишь в январе 1992 года в Верховном кассационном суде прокуроры Джованни Фальконе и Паоло Борселлино добились восстановления большинства вердиктов.

Вердикт суда спровоцировал ответ со стороны Тото Риины. В марте 1992 года в Палермо был убит бывший мэр города, евродепутат Сальваторе Лима — связанный с мафией влиятельный политик, близкий к премьер-министру Джулио Андреотти (того впоследствии тоже судили за связи с мафией, но оправдали). Считается, что Лима должен был повлиять на исход апелляции в Верховном суде, назначив нужного судью, но не сделал этого.

Место убийства Джованни Фальконе на Сицилии, 23 мая 1992 года Nino Labruzzo / AP / Scanpix / LETA

23 мая 1992 года на трассе неподалеку от Палермо был убит один из главных обвинителей на «максипроцессе» Джованни Фальконе — на пути его следования были подложены 400 килограммов взрывчатки. В результате взрыва также погибли жена прокурора и трое полицейских; 23 человека получили ранения. 19 июля в Палермо — также в результате взрыва — был убит коллега и друг Фальконе Паоло Борселлино и пятеро полицейских. Тото Риина впоследствии был признан виновным в организации обеих атак. Сейчас именами Фальконе и Борселлино назван международный аэропорт Палермо.

15 января 1993 года Тото Риина, скрывавшийся 23 года — и все это время живший непосредственно в Палермо, — был арестован. Существуют разные версии того, как именно властям стало известно его местонахождение. По официальной версии, его выдал мафиозо Бальдассаре ди Мадджо, арестованный за несколько дней до этого. В 2000-х другие преступники давали показания, что Риину сдал его ближайший соратник Бернардо Провенцано.

После ареста Риины в Италии произошли еще несколько терактов, которые считаются организованными его группировкой. На этот раз атаки были направлены против обычных людей — один из взрывов, к примеру, произошел во Флоренции неподалеку от галерии Уфицци и унес жизни пяти человек. Взрывы предположительно устроил занявший место Тото Риины Леолука Багарелла. После его ареста в 1995-м главой мафии стал Бернардо Провенцано, который сменил тактику поведения организации, отказавшись от массового насилия. По утверждениям нескольких мафиози, как раз в это время Коза Ностра вела тайные переговоры с представителями властей и политиками (якобы в том числе с готовившимся к своим первым выборам Сильвио Берлускони) о прекращении насилия в обмен на послабления осужденным преступникам и отмену ряда законов, принятых против мафии — в том числе о строгом режиме содержания осужденных. Сам Провенцано был арестован в 2006 году.

После ареста Сальваторе Риина, к тому моменту осужденный заочно, несколько раз представал перед судом по разным обвинениям и в итоге был приговорен к пожизненному заключению 26 раз. В последние годы у него брали показания в рамках слушаний о переговорах мафии с властями в начале 1990-х (они продолжаются до сих пор), и Риина, как писали в 2013 году итальянские СМИ, угрожал одному из прокуроров убийством.

В тюрьме Риина перенес инфаркт и несколько операций на сердце. 17 ноября 2017 года — на следующий день после своего 87-летия — он умер в больнице для заключенных в Парме, после нескольких дней в коме. Перед его смертью итальянский Минюст разрешил его семье встретиться с ним, но родственники, как пишет ANSA, не успели навестить его.

Представители Итальянской конференции заявили, что публичные похороны преступника будут «немыслимы». Как пишет Corriere della Sera, 17 ноября старшая из четырех детей Риины, Мария Кончетта, опубликовала в фейсбуке траурную фотографию черной розы и получила множество комментариев с соболезнованиями.