Телекомпания «Грозный» запустила опрос про сына Кадырова, который избил задержанного: «Поддерживаете действия Адама Кадырова?»

В телеграм-канале ЧГТРК «Грозный» опубликовали опрос под заголовком «Поддерживаете действия Адама Кадырова?»

Он появился вслед за новостью про побитого в чеченском СИЗО Никиту Журавеля, которого задержали по о сожжении Корана.

Вечером 25 сентября Рамзан Кадыров признался, что Журавеля избил его 15-летний сын Адам. Глава Чечни выложил видео избиения, добавив, что гордится поступком своего сына.

На канал ЧГТРК «Грозный» в телеграме подписаны более 22 тысяч пользователей. За несколько часов в опросе приняли участие более 200 тысяч пользователей.

Сначала абсолютное большинство голосовавших не поддерживало поступок Адама Кадырова, затем число его сторонников стало расти.

На момент написания новости 55% проголосовали отрицательно, 45% заявили о поддержке сына Кадырова.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева объявила, что потребует от правоохранительных органов завести дело по факту избиения Никиты Журавеля. «По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет», — сказала она.

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