Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева направит запрос в правоохранительные органы по факту избиения сыном главы Чечни жителя Волгограда Никиты Журавеля, обвиняемого по делу о сожжении Корана.

Об этом правозащитница заявила после того, как Рамзан Кадыров опубликовал в телеграме видео, на котором его 15-летний сын Адам избивает Журавеля. В комментарии к ролику глава Чечни сказал, что гордится поступком своего сына.

«Считаю, что сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление — очевидно. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять, — сказала правозащитница в комментарии, который опубликовала Ксения Собчак. — По сути это вызов всей правовой системе России. В конкретном регионе показали, что они могут совершать преступления и им за это ничего не будет».

Также Меркачева вновь потребует от ФСИН, чтобы Журавеля вывезли из СИЗО в Чечне. «Поскольку они оправдывают избиение, что, разумеется, есть в УК и наказывается лишением свободы. Из-за этого я опасаюсь, что следующим может быть известие о том, что мы найдем Никиту Журавеля умершим в камере», — добавила она.

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года в Волгограде. Следствие обвиняет его в том, что он за вознаграждение в десять тысяч рублей от украинских спецслужб сжег Коран на фоне Соборной мечети в Волгограде и передал видеозапись сотруднику Службы безопасности Украины. Позже ролик с сожжением Корана появился в соцсетях, якобы его распространила СБУ.

После задержания Журавеля отправили в СИЗО в Чечне. Как объяснял Следственный комитет, передать дело в Чечню было решено, в частности, из-за «многочисленных обращений» жителей республики с просьбой «признать их потерпевшими».

В середине августа Журавель пожаловался на то, что в СИЗО Грозного его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Чеченские чиновники косвенно это подтверждали.

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