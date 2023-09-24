Папа римский назвал торговлю оружием одной из причин войны в Украине

Папа римский Франциск заявил, что некоторые страны «играют в игры» с Украиной, сначала предоставляя Киеву оружие, а затем рассматривая возможность отказа от своих обязательств.

«Мне кажется, что интересы в этой войне связаны не только с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием», — цитирует Reuters слова понтифика.

Кроме того, Франциск, который общался с прессой на борту самолета, возвращаясь из поездки в Марсель, выразил разочарование тем, что дипломатические инициативы Ватикана по установлению мира «не принесли плодов».

«Мы не должны играть в игры с мученичеством этого народа. Мы должны помочь им решить проблемы… Сейчас я вижу, что некоторые страны отступают, не желая давать [Украине] оружие. Начинается процесс, в котором мучеником безусловно будет украинский народ, и это некрасиво», — сказал он.

Как отмечает Associated Press, высказывание понтифика, вероятно, связано с недавним заявлением премьер-министра Польши о том, что Варшава больше не будет отправлять Киеву новое вооружение, произведенное для нужд польской армии.

Руководитель пресс-службы Ватикана Маттео Бруни так объяснил слова Франциска: «Папа таким образом подчеркнул, что те, кто торгует оружием, не расплачиваются за последствия своего выбора, а оставляют расплату народам-мученикам, таким как украинский».

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