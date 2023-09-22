В Думу внесли законопроект об ответственности за «дискредитацию» бойцов Росгвардии, участвующих в войне

В Госдуму внесены поправки, устанавливающие ответственность за «дискредитацию» и «фейки» о бойцах Росгвардии, воюющих в Украине. Об этом сообщается на сайте Думы.

Поправки вносятся в статьи 207.3 УК РФ (о «фейках» в отношении армии) и 280.3 УК РФ (о повторной «дискредитации» военных). Предполагается распространить их на все соединения Росгвардии, в том числе на добровольческие формирования в ее составе.

Также законопроект добавляет упоминание Росгвардии в статью 284.3 УК РФ о «содействии в исполнении решений» международных судов, в которых не участвует Россия.

Поправки были внесены параллельно с законопроектом, который разрешает иметь Росгвардии собственные добровольческие формирования. Их можно будет привлекать для выполнения отдельных задач в области обороны в период проведения мобилизации, действия военного положения, в условиях вооруженного конфликта. По данным СМИ, в состав этих формирований могут влиться наемники ЧВК Вагнера.

С марта 2023 года законы о «фейках» и «дискредитации», первоначально относившиеся только к военнослужащим, были распространены на добровольцев и наемников.