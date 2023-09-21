ВСУ сообщили о «комбинированном ударе» по аэродрому в Крыму. «Украинская правда» утверждает, что российской технике нанесли «серьезные повреждения»

В ночь на 21 сентября Служба безопасности Украины и украинские Военно-морские силы провели спецоперацию в аннексированном Крыму, нанеся удар по военному аэродрому Саки. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в СБУ.

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что украинские войска нанесли «комбинированный удар» по военному аэродрому вблизи города Саки. Других подробностей в ВСУ не привели.

По информации «Украинской правда», СБУ и ВМФ использовали беспилотники, с помощью которых «перегрузили» российскую систему ПВО, после чего запустили ракеты «Нептун». Источник издания в СБУ утверждает, что на аэродроме находилось не менее 12 боевых самолетов, в том числе Су-24 и Су-30, и один зенитный ракетный комплекс «Панцирь». Там же находилась база подготовки операторов беспилотников Mohajer, которые, как утверждает «Украинская правда», используются российскими войсками в том числе для координации собственных воздушных атак.

Собеседник издания утверждает, что украинские удары попали в цель и «нанесли серьезные повреждения» российской технике.

Минобороны России утром 21 сентября сообщало, что российские ПВО сбили 19 беспилотников над акваторией Черного моря и территорией Крыма. Есть ли разрушения или пострадавшие, в ведомстве не сообщили.

Заявление украинской стороны об атаке на военный аэродром Минобороны РФ не комментировало.

Ночью 21 сентября жители Крыма сообщали о взрывах в нескольких районах полуострова, в том числе, в поселке Новофедоровка, где расположен военный аэродром.

Аэродром Саки не в первый раз подвергается атаке. 9 августа 2022 года в Минобороны РФ сообщали о «детонации нескольких авиационных боеприпасов» на аэродроме Саки, причиной которой стало нарушение требований пожарной безопасности. Генштаб ВСУ на следующий день после взрывов на аэродроме «Саки» сообщил, что уничтожил девять российских самолетов. Минобороны России повреждения техники отрицало. По данным западной разведки, украинская атака на аэродром вывела из строя более половины боевых самолетов морской авиации Черноморского флота России.

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