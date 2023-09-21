МВД Нагорного Карабаха обвинило Азербайджан в нарушении договора о прекращении огня

МВД непризнанного Нагорного Карабаха заявило, что азербайджанские военные нарушили соглашение о прекращении огня и обстреливают Степанакерт «из разных видов стрелкового оружия».

«Из соображений безопасности мы призываем оставаться в убежищах. Мы будем следить за ситуацией», говорится в заявлении МВД, которое цитируют «Новости Армении - NEWS.am».

Издание также приводит слова Гаяне Чалян из Степанакерта, рассказавшей, что жители города укрываются от обстрелов в подвалах, а те, у кого есть автотранспорт, пытаются добраться в район аэропорта, где находится база российских миротворцев.

«Говорят, вошли [в город], стреляют, идут к 9-й школе, несут флаг, хотят установить на здании правительства в Степанакерте», — сказала она, добавив, что жители города «в панике».

Азербайджан 19 сентября объявил о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. 20 сентября власти Нагорного Карабаха заявили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Соглашение предусматривает, что остававшиеся армянские военные будут выведены «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» в Нагорном Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена.

В рамках достигнутой договоренности, как было объявлено, армяне Нагорного Карабаха и представители властей Азербайджана проведут переговоры о «реинтеграции, обеспечения прав и безопасности». Делегации встречаются 21 сентября в городе Евлах.

О ситуации в Нагорном Карабахе

Азербайджан за одни сутки добился победы в Нагорном Карабахе Армия непризнанной республики будет распущена. Кремль признал конфликт внутренним делом Азербайджана

О ситуации в Нагорном Карабахе

Азербайджан за одни сутки добился победы в Нагорном Карабахе Армия непризнанной республики будет распущена. Кремль признал конфликт внутренним делом Азербайджана