Обновление. В городе Евлах началась встреча армян Нагорного Карабаха с делегацией Азербайджана.

В город Евлах прибыла делегация армян Нагорного Карабаха для участия в переговорах с представителями властей Азербайджана.

По данным азербайджанского агентства Trend, делегацию армян сопровождают российские миротворцы.

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Переговоры делегации армян Нагорного Карабаха и представителей властей Азербайджана были анонсированы 20 сентября, когда было объявлено о договоренности о прекращении огня.

Тогда власти непризнанной республики сообщали, что на встрече будут обсуждаться «вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».

Азербайджан 19 сентября объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. Азербайджанская сторона настаивала, что удары наносятся только по военным целям.

20 сентября власти непризнанной республики заявили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Соглашение предусматривает, что остававшиеся армянские военные будут выведены «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» в Нагорном Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена.

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