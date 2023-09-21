Началась встреча армян Нагорного Карабаха с представителями Азербайджана. Тема переговоров — «реинтеграция, обеспечение прав и безопасности»
Обновление. В городе Евлах началась встреча армян Нагорного Карабаха с делегацией Азербайджана.
В город Евлах прибыла делегация армян Нагорного Карабаха для участия в переговорах с представителями властей Азербайджана.
По данным азербайджанского агентства Trend, делегацию армян сопровождают российские миротворцы.
Переговоры делегации армян Нагорного Карабаха и представителей властей Азербайджана были анонсированы 20 сентября, когда было объявлено о договоренности о прекращении огня.
Тогда власти непризнанной республики сообщали, что на встрече будут обсуждаться «вопросы, поставленные азербайджанской стороной о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана».
Азербайджан 19 сентября объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе с целью «восстановления конституционного строя» и начал обстрел территории непризнанной республики. Азербайджанская сторона настаивала, что удары наносятся только по военным целям.
20 сентября власти непризнанной республики заявили, что при участии российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня. Соглашение предусматривает, что остававшиеся армянские военные будут выведены «из зоны развертывания российского миротворческого контингента» в Нагорном Карабахе, а вооруженные подразделения непризнанной республики будут расформированы, тяжелая техника выведена.