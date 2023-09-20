Ильхам Алиев: Азербайджан успешно завершил операцию в Нагорном Карабахе и восстановил свой суверенитет

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением, в котором заявил, что в результате «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе и их «успешного завершения» страна восстановила свой суверенитет. Его слова приводят издания Report и Sputnik Азербайджан.

По его словам, большая часть армянской армии, размещенной в Нагорном Карабахе, «была полностью уничтожена». «Уничтожена и выведена из строя военная техника [армянской стороны]», — утверждает Алиев. По его словам, вопреки соглашению, заключенному после Второй карабахской войны в ноябре 2020 года, Армения «в течение трех лет не выводила свои вооруженные силы и технику с нашей территории».

Алиев заявил, что перед началом операции потребовал, чтобы армянское население Карабаха не подвергалось ударам.

«Мы добились этого, используя как высокоточное оружие, а также благодаря профессионализму наших вооруженных сил. В то же время, было дано указание, что гражданская инфраструктура тоже не должна пострадать, но военная инфраструктура должна быть выведена из строя», — сказал президент страны.

Днем 19 сентября Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе. В течение суток непризнанная Нагорно-Карабахская республика, в том числе ее столица Степанакерт, подвергалась обстрелам. Баку требовал роспуска правительства НКР и вывода армянских военнослужащих.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Нагорном Карабахе нет армянских военнослужащих с ноября 2020 года. Уполномоченный по правам человека в НКР Гегам Степанян сообщил, что в результате обстрелов со стороны Азербайджана погибли 32 человека. По его данным, среди погибших семь мирных жителей, в том числе два ребенка. Больше 200 человек пострадали.

20 сентября власти непризнанной республики и Азербайджан объявили, что «при посредничестве командования российского миротворческого контингента» достигнуто соглашение о прекращении огня. Согласно договоренностям, из Карабаха должны быть выведены оставшиеся подразделения и военнослужащие вооруженных сил Армении, вооруженные формирования армии обороны Нагорного Карабаха будут полностью расформированы.

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