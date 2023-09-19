Рядом с посольством России в Ереване проходит массовая акция, участники которой выкрикивают: «Россия — враг. Россия — оккупант». Об этом сообщает корреспондент «Медузы» с места событий.

Акция началась после того, как войска Азербайджана начали военную операцию в Нагорном Карабахе (Арцахе). В непризнанной республике находятся российские миротворцы. Насколько известно по состоянию на момент публикации этой новости, они не вмешиваются в боевые действия.

Министерство обороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «контртеррористической операции» в Нагорном Карабахе (Арцахе). По Степанакерту и другим городам были нанесены артиллерийские удары.

В Ереване после начала обстрелов Карабаха началась массовая протестная акция. Ее участники вступили в столкновения с полицией.

Что происходит в Нагорном Карабахе

Война в Нагорном Карабахе Азербайджан обстреливает Степанакерт. В Ереване — столкновения у здания правительства. Онлайн «Медузы»

Что происходит в Нагорном Карабахе

Война в Нагорном Карабахе Азербайджан обстреливает Степанакерт. В Ереване — столкновения у здания правительства. Онлайн «Медузы»