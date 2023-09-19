«Если мы позволим расчленить Украину, будет ли обеспечена независимость любой из стран?» Байден на Генассамблее ООН призвал противостоять российской агрессии 

Президент США Джо Байден во время выступления на Генассамблее ООН призвал к противостоять российской агрессии в отношении Украины, а также заявил, что только РФ ответственна за эту войну. Его выступление цитирует CNN.

Он отметил, что как и все страны мира США хотят завершения войны и «никто не хочет завершения этой войны больше, чем Украина».

«Только Россия несет ответственность за эту войну. Только Россия способна немедленно закончить ее, и только Россия стоит на пути к миру. Потому что цена, которую Россия хочет за этот мир — капитуляция Украины, украинские территории и дети. Россия верит, что мир устанет и позволит ей жестоко обращаться с Украиной беспрепятственно. Но я спрашиваю вас вот о чем: если мы откажемся от основных принципов Устава ООН, чтобы умиротворить агрессора, может ли какое-либо государство-член чувствовать уверенность в том, что оно защищено? Если мы позволим расчленить Украину, будет ли обеспечена независимость любой из стран? Ответ — нет. Мы должны противиться этой прямой агрессии сейчас, чтобы сдержать возможных агрессоров в будущем», — сказал Байден.

Он добавил, что поддержка Украины в ее защите от российского вторжения является «инвестицией не только в будущее Украины, но и в будущее каждой страны», которая ценит основные принципы ООН о суверенитете и территориальной целостности.

78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорк. 19 сентября в штаб-квартире ООН запланировано выступление президента Украины Владимира Зеленского.

Читайте также

Война Пятьсот семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»

Читайте также

Война Пятьсот семьдесят третий день. Онлайн «Медузы»