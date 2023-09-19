«Барби» за неделю неофициального проката в России собрала 120 миллионов рублей, обогнав все остальные фильмы

Фильм Греты Гервиг «Барби», который начали неофициально показывать в российских кинотеатрах, собрал в первую неделю проката около 120 миллионов рублей. Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», далеко не все сеансы фильма можно посчитать, поэтому сборы «Барби» могут быть гораздо больше.

Из фильмов, находящихся в официальном прокате в России, лучший результат за прошедшую неделю показал «После. Навсегда», собрав в кинотеатрах 85 миллионов рублей.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину голливудские киностудии отказались от работы на российском рынке. Из-за этого «Барби» в официальный прокат в РФ не выходила.

Российские кинотеатры в этой ситуации стали использовать схему «предсеансного обслуживания», когда зрителям продают билет на короткометражный фильм, а вместе с ним «бесплатно» показывают блокбастер, не выходивший в официальный прокат. По такой схеме, в числе прочих в российских кинотеатрах и показывают «Барби».

В начале сентября «Барби» стала самым кассовым фильмом 2023 года, собрав в мировом прокате 1,36 миллиарда долларов.

Рецензия Антона Долина на «Барби»

Дождались! Вышла «Барби» Греты Гервиг. И она прекрасна Но одновременно несовершенна — что тоже нормально

Рецензия Антона Долина на «Барби»

Дождались! Вышла «Барби» Греты Гервиг. И она прекрасна Но одновременно несовершенна — что тоже нормально