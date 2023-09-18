Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому телеканалу CBS, в ходе которого ему, в частности, был задан вопрос об атаках на объекты на территории России, причастность к которым украинские власти официально не признают.

Зеленский не стал напрямую опровергать утверждения, что за беспилотниками, атакующими объекты в сотнях километров от границы с Украиной, в том числе в центре Москвы, стоят украинские силы. Он лишь вновь заявил, что Украина использует оружие, переданное западными союзниками, только на своей территории.

При этом президент Украины подчеркнул, что «Россия должна знать, что, где бы она ни находилась, какое бы место они ни использовали для запуска ракет для нанесения удара по Украине, Украина имеет полное моральное право атаковать эти места». «Мы отвечаем им словами: «Ваше небо защищено не так хорошо, как вы думаете», — сказал он.

Также Зеленский в интервью прокомментировал темпы украинского наступления. «Трудная ситуация — буду абсолютно откровенным с вами. Инициатива у нас — это плюс. Это очень важно. Остановили наступление российского оккупанта и перешли в наступление. И несмотря на это, движение не очень быстрое. Но важно, что каждый день мы идем вперед», — сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что украинским войскам необходимо двигаться вперед настолько, насколько это возможно, даже если речь идет о сотнях метров. «Мы не должны давать Путину передышки», — заявил Зеленский.

Он также заверил, что наступление ВСУ не зависит от погоды, как того опасаются некоторые западные аналитики, предупреждающие о скором начале осенней распутицы.

Украинское командование официально признавало лишь удары по объектам в аннексированном Крыму, в том числе по Крымскому мосту. При этом источники СМИ в ГУР Минобороны Украины заявляли, что именно эта спецслужба организовала атаки на российские военные аэродромы, в результате которых, как сообщалось, были повреждены самолеты, участвующие в обстрелах украинской территории.

Одна из атак на российские аэродромы Атака дронов на аэропорт Пскова. Посмотрите, что там произошло Взрывы и сильный пожар. Вероятно, целью был топливный склад