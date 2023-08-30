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Атака дронов на аэропорт Пскова. Посмотрите, что там произошло
Взрывы и сильный пожар. Вероятно, целью был топливный склад
1 минута
09:57, 30 августа 2023
В ночь на 30 августа дроны
атаковали
псковский аэропорт Кресты. По разным данным, в атаке были задействованы от 10 до 20 беспилотников. В аэропорту начался сильный пожар, загорелись резервуары с топливом, повреждены как минимум четыре военно-транспортных самолета. Аэропорт, обслуживающий также и гражданские рейсы, временно закрыт. Минобороны РФ
отчиталось
«об отражении массовой атаки беспилотников» в Брянской, Рязанской, Орловской, Калужской и Московской областях, но не прокомментировало удар беспилотников и повреждения самолетов в Пскове.
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