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Атака дронов на аэропорт Пскова. Посмотрите, что там произошло Взрывы и сильный пожар. Вероятно, целью был топливный склад

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В ночь на 30 августа дроны атаковали псковский аэропорт Кресты. По разным данным, в атаке были задействованы от 10 до 20 беспилотников. В аэропорту начался сильный пожар, загорелись резервуары с топливом, повреждены как минимум четыре военно-транспортных самолета. Аэропорт, обслуживающий также и гражданские рейсы, временно закрыт. Минобороны РФ отчиталось «об отражении массовой атаки беспилотников» в Брянской, Рязанской, Орловской, Калужской и Московской областях, но не прокомментировало удар беспилотников и повреждения самолетов в Пскове.
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