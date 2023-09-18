Путин подписал указ, позволяющий использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта

Президент РФ подписал указ, согласно которому электронное удостоверение личности через мобильное приложение портала «Госуслуги» приравнивается к предъявлению бумажной версии паспорта.

В документе отмечается, что предоставление личных сведений через мобильное приложение осуществляется гражданами добровольно.

Указ поручает правительству РФ в течение трех месяцев по согласованию с ФСБ определить перечень документов, которые можно будет предъявлять с помощью мобильного приложения, а также порядок его использования и обработки предоставленных сведений.

Как заявляли в министерстве цифрового развития РФ, разработавшем в апреле проект приказа президента, приложение «Госуслуги» можно будет применять для подтверждения личности или предъявления других государственных документов в «простых жизненных ситуациях». В качестве примера таких ситуаций ведомство привело покупки в магазине, путешествия или получение услуг в МФЦ.

«При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы», — отмечали в пресс-службе Минцифры.

Концепция электронного паспорта в том или ином виде прорабатывается в России с 2013 года. Ранее планировалось, что выдавать пластиковые карты с российским чипом и приложения с QR-кодом начнут в пилотном режиме с начала 2023 года в трех регионах: Москве, Подмосковье и Татарстане. Однако позже проект выдачи цифровых паспортов заморозили. Как сообщал Forbes, проект был технически готов к запуску, но его остановили на фоне российского вторжения в Украину.

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