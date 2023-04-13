Минцифры предложило использовать приложение «Госуслуги» вместо паспорта

Министерство цифрового развития России предложило разрешить использовать мобильное приложение «Госуслуги» вместо паспорта гражданина в некоторых жизненных ситуациях. Соответствующий проект указа президента РФ опубликован на портале проектов нормативных актов.

Как пояснили в пресс-службе Минцифры, приложение можно будет применять для подтверждения личности или предъявления других государственных документов в «простых жизненных ситуациях». В качестве примера таких ситуаций ведомство привело покупки в магазине, путешествия или получение услуг в МФЦ. Полный список таких ситуаций должно определить правительство.

«При этом цифровые версии не заменяют бумажные документы, при желании по-прежнему можно будет предъявлять оригиналы», — отметили в пресс-службе Минфцифры.

Проект указа разработан в соответствии с поручением президента России Владимира Путина подготовить такой документ, который определит случаи и порядок использования цифрового удостоверения личности.

Концепция электронного паспорта в том или ином виде прорабатывается в России с 2013 года. Ранее планировалось, что выдавать пластиковые карты с российским чипом и приложения с QR-кодом начнут в пилотном режиме с начала 2023 года в трех регионах: Москве, Подмосковье и Татарстане. Однако позже проект выдачи цифровых паспортов заморозили. Как сообщал Forbes, проект был технически готов к запуску, но его остановили на фоне российского вторжения в Украину.

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