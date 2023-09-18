Навальный потребовал освобождения Азата Мифтахова. Он назвал преследование математика «пыткой, растянутой во времени»

Политик Алексей Навальный потребовал прекратить уголовное преследование математика Азата Мифтахова, которого сразу после освобождения из колонии задержали по делу о «призывах к терроризму».

Оппозиционер, который сам отбывает заключение в колонии во Владимирской области, охарактеризовал происходящее с Мифтаховым «пытку, растянутую во времени».

«По сфабрикованному делу ему дали шесть лет. За отказ давать ложные показания на невиновных Мифтахову создали условия поистине невыносимые. Его тюремный срок — шестилетний ад, и, когда этот ад закончился, Мифтахова арестовали на выходе из тюрьмы по показаниям лагерного стукача, сообщившего, что Мифтахов одобрил терроризм комментарием какого-то сюжета при просмотре телевизора. Запредельная степень негодяйства, — говорится в соцсетях Навального. — Научное сообщество всего мира уже несколько лет добивается освобождения Мифтахова, я призываю их не ослаблять и не останавливать этих усилий. Я призываю всех требовать свободу Мифтахову и сделать так, чтобы история чудовищной подлости в его отношении была известна каждому».

Аспирант МГУ Азат Мифтахов был задержан в феврале 2019 года по подозрению в изготовлении взрывчатки. Суд не смог избрать ему меру пресечения, но следователи, не отпуская математика из-под стражи, предъявили ему обвинение в нападении на офис «Единой России» в Москве. Мифтахов вину не признавал и сообщал о пытках в СИЗО.

В январе 2021 года Головинский районный суд Москвы приговорил Азата Мифтахова к шести годам колонии. Он отбывал заключение в ИК-17 в Омутнинске Кировской области. В защиту Мифтахова выступали сотни ученых и общественных деятелей со всего мира. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призывала власти РФ отменить приговор математику, а «Мемориал» признал его политзаключенным.

В августе 2023 года незадолго до освобождения Мифтахова стало известно, что против него возбуждено новое уголовное дело.