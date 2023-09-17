В российских школах пройдут «Разговоры о важном», посвященные 30-летию ЦИК. На них школьникам расскажут об «абсолютной объективности» выборов в России

В российских школах 25 сентября пройдут «Разговоры о важном», посвященные 30-летию Центральной избирательной комиссии, во время которых ученикам расскажут об «абсолютной объективности» российских выборов. Материалы к уроку уже появились на официальном сайте предмета, обратило внимание «Агентство».

Из опубликованных рекомендаций следует, что учителя должны рассказывать о ЦИК, равно как и российской избирательной системе, только в положительном ключе. Они должны говорить, что «мнение каждого голосующего учитывается», а результаты выборов «абсолютно точные и объективные». Кроме того, преподаватели должны сказать, что за 30 лет работы ЦИК «объективность, прозрачность, точность результатов выборов вышла на самый высокий уровень».

Чтобы проиллюстрировать материал, школьникам предложат самим провести выборы. В средней и старшей школе им предложат выбрать, какой объект школьной инфраструктуры необходимо построить. Учащиеся младших классов будут выбирать президента «сказочной страны» из пяти кандидатов: Карабаса-Барабаса, Золушки, Винни Пуха, Лисы Алисы и Бабы-яги. «Агентство» отмечает, что у каждого из героев есть своя программа.

В заключение учителям нужно отметить важность участия в выборах и высказать надежду, что их ученики после совершеннолетия «не допустят, чтобы важные решения на уровне страны, региона, города, села принимались без их участия».

«Разговор о важном» — внеурочные занятия, которые проводят в школах с 2022 года. На сайте проекта сообщается, что центральные темы этих занятий — патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и другие. В 2022 году в рамках «Разговоров о важном» учащимся среди прочего рассказывали о « ».

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