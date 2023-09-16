«Яндекс» получил права на экранизацию трех книг Виктора Пелевина

Продюсерский центр «Яндекса» «Плюс студия» получил опцион на экранизацию трилогии Виктора Пелевина — книг «Transhumanism Inc.», «KGBT+» и последнего романа писателя «Путешествие в Элевсин». Об этом сообщается в телеграм-канале «Кинопоиск. Индустрия».

«Плюс студия» займется экранизацией книг Пелевина для «Кинопоиска», сообщила ТАСС директор по контенту бизнес-группы «Яндекс Плюс Фантех» Ольга Филипук.

Как отмечает «Коммерсант», опцион на экранизацию трех книг Пелевина могут реализовать как полнометражный фильм, так и сериал.

Книги «Transhumanism Inc.» и «KGBT+» вышли в 2021 и 2022 годах. Новый роман Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин» выйдет 29 сентября.

Первым экранизированным произведением Виктора Пелевина стал фильм «Generation П», снятый в 2011 году Виктором Гинзбургом.

В 2022 году в прокат должен был выйти фильм Виктора Гинзбурга «Ампир V», снятый по одноименному роману Пелевина, но кинолента так и не появилась в кинотеатрах.