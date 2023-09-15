Великобритания внесла ЧВК Вагнера в список террористических организаций

МВД Великобритании объявило о включении ЧВК Вагнера в список террористических организаций. Решение, сообщается на сайте британского правительства, вступает в силу немедленно. Оказывающим активную поддержку ЧВК Вагнера или состоящим в ее рядах теперь грозит уголовное наказание вплоть до 14 лет лишения свободы.

Великобритания объявляла о планах объявить ЧВК Вагнера террористической организацией еще несколько месяцев назад. Однако после мятежа, устроенного основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным, от этих планов, как сообщалось, было решено временно отказаться, так как «заявления российского президента Владимира Путина о том, что наемники финансировались из российского бюджета, могли нести дополнительные дипломатические и юридические риски».

23 августа самолет, на борту которого, в числе прочих, находились Евгений Пригожин и командир ЧВК Вагнера Дмитрий Уткин, разбился в Тверской области. Все находившиеся на борту погибли.

Еще до гибели Пригожина и Уткина сообщалось, что власти РФ пытаются в той или иной форме взять ЧВК Вагнера или ее наемников под свой контроль.

Как отметил корреспондент BBC News Фрэнк Гарднер, ЧВК Вагнера хотя и далека от того влияния, которое имела несколько месяцев назад, все же «остается серьезной и потенциально разрушительной силой в тех странах, где эта организация продолжает присутствовать и действовать».

Также британские СМИ отмечают, что включение ЧВК Вагнера в список террористических организаций предусматривает конфискацию всех ее активов на территории Великобритании. Украинцы, пострадавшие из-за действий наемников, могут обращаться в суды, требуя выплатить им компенсации из этих средств.

В список организаций, объявленных в Великобритании террористическими, входят ИГИЛ, «Аль-Каеда», ХАМАС и ряд других. Всего в этом перечне, вместе с ЧВК Вагнера, по состоянию на 15 сентября 79 организаций.

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