Суд запретил бывшему главе футбольной федерации Испании Луису Рубиалесу приближаться к футболистке Дженни Эрмосо

Суд Мадрида запретил бывшему главе футбольной федерации Испании Луису Рубиалесу приближаться к футболистке Дженнифер Эрмосо ближе чем на 200 метров, сообщает BBC News.

Рубиалесу также запретили общаться со спортсменкой во время расследования. Требование прокуратуры о явке бывшего спортивного чиновника в суд каждые 15 дней было отклонено.

15 сентября Рубиалес, подавший в отставку 10 сентября, впервые предстал перед судом. Он отрицал обвинения в принуждении и отсутствии согласия при поцелуе с Эрмосо после победы сборной Испании по футболу в финале женского чемпионата мира 20 августа.

После того как Луис Рубиалес поцеловал Дженнифер Эрмосо в финале чемпионата мира по футболу среди женщин, более 80 футболисток объявили, что не будут выступать за сборную Испании, пока Рубиалес остается на своем посту.

Эрмосо официально пожаловалась на действия бывшего главы футбольной федерации в прокуратуру Испании. В его отношении рассматривается уголовное дело о домогательствах. Кроме того, спортивный суд Испании ведет собственное расследование, а ФИФА начала дисциплинарное разбирательство.

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