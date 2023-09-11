Глава футбольной федерации Испании Луис Рубиалес, поцеловавший спортсменку в финале женского ЧМ, подал в отставку

Луис Рубиалес объявил об отставке с поста главы Королевской испанской футбольной федерации (RFEF). Об этом Рубиалес заявил в авторской программе британского телеведущего Пирса Моргана.

«Я не могу работать», — сказал Рубиалес, оказавшийся в центре скандала после того, как он 20 августат после победы сборной Испании по футболу в финале женского чемпионата мира прижал к себе и поцеловал в губы спортсменку Дженнифер Эрмосо. Рубиалес утверждал, что стал жертвой «лжефеминизма», а поцелуй состоялся по обоюдному согласию. Эрмосо это отрицала.

После того, как стало известно об отставке, Рубиалес опубликовал пост, из которого следует, что он по-прежнему не признает себя виновным. «Я буду защищать свою честь. Я буду защищать свою невиновность. У меня есть вера в будущее. Я верю в правду», — написал он.

После поцелуя в финале чемпионата мира по футболу среди женщин более 80 футболисток объявили, что не будут выступать за сборную Испании, пока Рубиалес остается на своем посту.

Дженнифер Эрмосо, в свою очередь, официально пожаловалась на действия Рубиалеса в прокуратуру страны. Обращение спортсменки было подано 6 сентября, прокуратура обещала рассмотреть его как можно скорее.

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Подробнее о произошедшем

Испанки впервые выиграли чемпионат мира по футболу. Во время награждения глава федерации поцеловал в губы одну из футболисток Теперь чиновника обвиняют в домогательствах, а сам он называет себя жертвой «лжефеминизма»