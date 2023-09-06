Футболистка Дженни Эрмосо подала жалобу на главу футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса из-за поцелуя в финале женского ЧМ

Футболистка сборной Испании Дженнифер Эрмосо подала заявление в прокуратуру страны из-за того, что глава испанской футбольной федерации Луис Рубиалес поцеловал ее после победы команды в финале чемпионата мира.

Как сообщает Reuters со ссылкой на прокуратуру Испании, Эрмосо обратилась с жалобой 5 сентября. В ведомстве пообещали рассмотреть ее заявление «как можно скорее».

Агентство отмечает, что по этой жалобе Рубиалесу могут быть предъявлены уголовные обвинения в дополнение к расследованию спортивного суда Испании и дисциплинарного разбирательства на уровне ФИФА.

Ранее прокурор Высокого суда Испании говорил, что в случае заявления от Эрмосо Рубиалесу могут быть предъявлены обвинения в сексуализированном насилии, за которое в стране предусмотрено лишение свободы на срок от одного до четырех лет.

Луис Рубиалес поцеловал в губы полузащитницу Дженни Эрмосо, когда футболисток сборной Испании награждали после победы в финале чемпионата мира среди женщин 20 августа. Рубиалес утверждает, что стал жертвой «лжефеминизма», а поцелуй состоялся по обоюдному согласию. Эрмосо это отрицает.

После случившегося более 80 футболисток отказались выступать за сборную Испании, пока Рубиалес остается на своем посту. Он, в свою очередь, отказался уходить в отставку.

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Испанки впервые выиграли чемпионат мира по футболу. Во время награждения глава федерации поцеловал в губы одну из футболисток Теперь чиновника обвиняют в домогательствах, а сам он называет себя жертвой «лжефеминизма»