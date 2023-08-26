ФИФА временно отстранила главу футбольной федерации Испании Луиса Рубиалеса. Он поцеловал футболистку Дженни Эрмосо в финале женского ЧМ

Президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес отстранен от любой футбольной деятельности на национальном и международном уровне на время дисциплинарного разбирательства, начатого из-за того, что он поцеловал футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. Срок отстранения — 90 дней, начиная с 26 августа, сообщается на сайте ФИФА.

Кроме того, дисциплинарный комитет издал два распоряжения, чтобы защитить Дженни Эрмосо, и попросил Рубиалеса и руководство федерации воздержаться от контактов с фуболисткой или ее близкими лично или через третьих лиц.

В заявлении Испанской футбольной федерации сказано, что утром 26 августа организация получила уведомление дисциплинарного комитета ФИФА и временно отстранила Луиса Рубиалеса.

Сам Рубеалис заявил, что «будет защищать себя на законных основаниях в компетентных органах, полностью доверяет органам ФИФА и подтверждает, что таким образом ему дается возможность начать свою защиту, чтобы правда восторжествовала и была доказана его полная невиновность».

Луис Рубиалес поцеловал в губы полузащитницу Дженни Эрмосо, когда футболисток сборной Испании награждали после победы в финале чемпионата мира среди женщин 20 августа. Рубиалес утверждает, что поцелуй состоялся по обоюдному согласию — Эрмосо говорит обратное.

Луис Рубиалес целует Дженни Эрмосо после победы Испании в финале чемпионата мира по футболу Guardian Football

По меньшей мере 81 футболистка заявила, что не будет выступать за сборную Испании, пока Рубиалес остается на своем посту. В их число вошли 23 участницы чемпионата мира, в том числе Дженнифер Эрмосо. Рубиалес отказался уходить в отставку, пообещав «бороться до конца».