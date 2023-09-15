Сейм Латвии утвердил новое правительство. Премьер-министром стала Эвика Силиня

Сейм (парламент) Латвии утвердил новое правительство страны под руководством премьер-министра Эвики Силини (партия «Новое единство»), сообщает Delfi.

Ints Kalnins / Reuters / Scanpix / LETA

Силиня сменяет на посту своего однопартийца — Кришьяниса Кариньша, который занимал должность главы правительства с января 2019 года по август 2023-го. Кариньш перейдет на пост главы МИД Латвии.

В новую правительственную коалицию вошли партии «Новое Единство», «Союз зеленых и крестьян» (СЗК) и «Прогрессивные». В новом правительстве большинство министерских портфелей (8 из 15) достались «Новому Единству». У СЗК и «Прогрессивных» по четыре портфеля.

Новое правительство в Латвии не могли утвердить несколько месяцев. Как отмечает Delfi, правительственный кризис фактически начался с выдвижения и избрания президентом страны Эдгара Ринкевича в конце мая.

Об Эдгаре Ринкевиче — в цитатах

Президентом Латвии стал бывший глава МИД Эдгар Ринкевич. Он первый политик — открытый гей в истории страны (а сейчас еще и самый ее популярный политик) Вот что он говорил о каминг-ауте и войне

Об Эдгаре Ринкевиче — в цитатах

Президентом Латвии стал бывший глава МИД Эдгар Ринкевич. Он первый политик — открытый гей в истории страны (а сейчас еще и самый ее популярный политик) Вот что он говорил о каминг-ауте и войне