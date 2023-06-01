Ринкевич в сейме Латвии после выборов президента. Рига, 31 мая 2023 года Gints Ivuskans / AFP / Scanpix / LETA

Депутаты сейма (парламента) Латвии 31 мая после трех раундов голосования избрали новым президентом страны Эдгара Ринкевича, который с 2011 года занимает пост министра иностранных дел. Он вступит в новую должность 8 июля. Ринкевич стал лишь открытым представителем ЛГБТК+ в мире, занявшим пост главы государства (ни в одной из стран, которые раньше входили в СССР, этого пока ни разу не произошло). По итогам последних выборов в сейм Ринкевич также оказался одним из самых популярных политиков балтийской страны, опередив премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша. «Медуза» собрала высказывания нового латвийского президента разных лет — об ЛГБТК+, Латвии, положении русскоязычных, России и ее вторжении в Украину.

Об ЛГБТК+

Нашей стране нужно создать правовое регулирование для всякого рода партнерских отношений. Я буду бороться за это. Знаю, сейчас будет мегаистерия, но #Proudtobegay.

С гордостью заявляю, что я гей… Желаю всем удачи.

Эти два твита Ринкевич написал в ноябре 2014 года, совершив каминг-аут. В тот момент он уже три года возглавлял МИД Латвии. Ринкевич стал первым политиком в истории страны, открыто объявившим о своей гомосексуальности. Через семь лет в интервью Ринкевич рассказал, что каминг-аут был одним из «самых трудных решений» в его жизни.

Сегодня Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией (этот твит опубликован 17 мая 2021 года, — прим. «Медузы»). Нам [Латвии] тоже еще многое предстоит сделать для построения страны и общества, свободных от нетерпимости и с соответствующей правовой базой 🏳️‍🌈

О России, вторжении в Украину и отношениях между РФ и Латвией

Сегодня Россия отмечает День России (твит опубликован 12 июня 2022 года, — прим. «Медузы»), желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства.

Год назад Россия начала полномасштабную войну против Украины. Многие сомневались, выстоят ли украинцы. Они сделали это, их моральная победа велика. Сегодня многие спрашивают, может ли Украина победить в военном отношении. Ответ: да — и мы должны отправлять [Киеву] больше оружия, больше помощи. .

Россия не скрывает, что, по ее мнению, это конфликт не только с Украиной, но и с Западом в целом. В этих условиях основные цели внешней политики Латвии — обеспечение независимости страны, устойчивая безопасность и благополучие общества — приобретают еще большее значение. <…> В стратегических интересах Латвии добиться поражения России в войне против Украины и восстановления территориальной целостности Украины в международно признанных границах.

Одними репрессивными действиями мы ничего не добьемся, поэтому нужно говорить, бороться, посещая школы, районы, общаясь с людьми, родным языком которых является и латышский, и другие языки, разъясняя политику нашей страны и призывая объединяться. <…> Диалог, разговор, максимальный позитивизм в отношении того, как преподнести ценности латвийского государства, как обратиться к людям, которые в том или ином виде сбиты с толку или не определились, к кому они относятся — русскому миру или европейской латвийской Латвии.

Если возникнет необходимость и я буду видеть, что это наилучший вариант, я буду говорить на русском. <…> Латышский язык — главный. Но знаете, когда я иной раз слышу клич Atkrievisko Latviju! («Дерусифицируйте Латвию!» — прим. «Медузы»), я бы сказал по-другому: Latvisko Latviju («Сделайте Латвию латышской», — прим. «Медузы»). И тут уже немного другая, более позитивная коннотация.

Даже в условиях гибридной войны свобода слова и независимость СМИ необходимы.

Поскольку Россия закрывает независимые СМИ и вводит полную цензуру, я подтверждаю готовность Латвии принять преследуемых российских журналистов и помочь им всем, чем мы можем. Российская общественность в России и во всем мире должна получать правдивую и объективную информацию.

Я сейчас считаю, что российское общество должно иметь доступ к депропагандируемой информации. То, что «Дождь» летом начал у нас работать, было обоснованным решением, но в военных обстоятельствах условия ясны: если не соблюдаются принципы пребывания в гостях, то тогда этому массмедиа у нас делать нечего.

Бонус: о выборах президента Латвии и латвийской на ЧМ по хоккею

Какие там выборы… Хоккей.

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