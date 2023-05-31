Новым президентом Латвии избран глава МИД страны Эдгар Ринкевич

Сейм Латвии избрал нового президента страны. Им стал действующий министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Кандидатуру Ринкевича выдвинула премьерская партия «Новое единство». При этом не все партии правящей коалиции поддержали главу МИД, поэтому для его избрания потребовалось провести три тура голосования. В последнем туре Ринкевич получил 52 голоса — при минимуме в 51.

На посту президента Ринкевич сменит Эгилса Левитса, который занимал эту должность с 2019 года. Левитс не выставлял свою кандидатуру на этих выборах.

Латвия — парламентская республика. Президент является формальным главой государства, но у него значительно меньше полномочий, чем у премьер-министра. Ринкевич стал седьмым президентом Латвии с момента восстановления независимости страны в 1991 году.

Ринкевич — открытый гомосексуал. Он стал лишь вторым открытым представителем ЛГБТК+ в мире, занявшим пост главы государства. Первым был Паоло Ронделли, занимавший в 2022 году пост капитана-регента (главы) Сан-Марино.