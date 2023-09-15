Ким Чен Ына внесли в базу «Миротворца»

Лидера Северной Кореи Ким Чен Ына внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Страничка с ним появилась еще 6 сентября, то есть до его встречи с президентом России Владимиром Путиным, но СМИ обратили внимание на это только 15 сентября.

В качестве причин внесения в базу указано «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «обеспечение российской военной агрессии против Украины и ее граждан».

Лидер КНДР назван «пособником российских военных преступлений» и «соучастником преступлений российской власти против Украины и ее граждан».

Ким Чен Ын встретился с Владимиром Путиным 13 сентября на космодроме Восточный в Амурской области. Встреча продолжалась более двух часов. Предполагалось, что лидер КНДР и президент РФ обсудят передачу Москве северокорейского оружия в обмен на военные технологии для Пхеньяна. Официально сообщалось, что они обсуждали военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе, а также «укрепление стратегического и тактического взаимодействия». 15 сентября Ким Чен Ын приехал в Комсомольске-на-Амуре, где посетил авиапредприятия по сборке истребителей Су-35 и Су-57.

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