Финляндия собирается запретить въезд в страну автомобилей с российскими номерами

Финляндия планирует ввести запрет на въезд автомобилей с российскими регистрационными знаками, сообщает телерадиовещательная корпорация YLE со ссылкой на источники в правительстве.

Официально о запрете, по данным YLE, 15 сентября в течение дня собирается объявить министр иностранных дел Элина Валтонен.

Предполагается, что запрет на въезд будет распространяться на автомобили с российскими номерами с числом посадочных мест менее 10. Предусмотрены некоторые исключения, пишет YLE, не уточняя, кто будет выведен из-под запрета.

Когда новые правила въезда вступят в силу, пока неизвестно.

Ранее запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввели Латвия, Литва и Эстония, обосновав это решение рекомендациями Еврокомисии.

Еврокомиссия 8 сентября выпустила разъяснения, как странам ЕС следует применять запрет на ввоз из России санкционных товаров, в том числе автомобилей, личной одежды, предметов гигиены. Еврокомиссия потом уточнила, что таможенным органам следует сконцентрироваться на ввозимых автомобилях, а по остальным предметам, в том числе одежде, запрет следует применять «пропорциональным и разумным образом».

Полной информации о том, как будут поступать с автомобилями с российскими номерами, которые уже находятся на территории Евросоюза, на момент публикации новости не было. Латвия заявила, что конфисковывать такие автомобили не будет. Власти Эстонии сообщали, что объявят свое решение позднее.

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