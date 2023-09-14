«Когда создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации, их имена исчезали с афиш». Директор Большого театра признал, что ввел военную цензуру

Гендиректор Большого театра Владимир Урин подтвердил, что в его театре убирают из репертуара и снимают с афиш имена авторов спектаклей, которые выступили против российского вторжения в Украину.

В интервью «Российской газете» он заявил, что сейчас в Большом театре существуют две причины для изменения репертуара.

«Первая — чисто юридическая. У тех или иных спектаклей просто закончились лицензии, продление которых сегодня не представляется возможным», — сказал Урин. Он отметил, что в некоторых случаях создатели даже требовали снятия своих постановок до окончания лицензий, но этого не происходило.

«Вторая причина совсем иная. Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу . В таком случае их имена исчезали с афиш», — заявил гендиректор Большого театра.

Тут есть еще один очень важный момент: Большой в этом смысле особый театр — с точки зрения повышенного внимания к нему. Поэтому, наверное, естественно, когда поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказываний. Тогда театр и министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьезную негативную реакцию. Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара.

Весной 2022 года с афиш Большого театра пропало имя Кирилла Серебренникова, а затем были отменены показы балета «Нуреев» Серебренникова и оперы «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина. Оба режиссера осудили вторжение в Украину и уехали из России.