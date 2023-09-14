«Когда создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации, их имена исчезали с афиш». Директор Большого театра признал, что ввел военную цензуру
Гендиректор Большого театра Владимир Урин подтвердил, что в его театре убирают из репертуара и снимают с афиш имена авторов спектаклей, которые выступили против российского вторжения в Украину.
В интервью «Российской газете» он заявил, что сейчас в Большом театре существуют две причины для изменения репертуара.
«Первая — чисто юридическая. У тех или иных спектаклей просто закончились лицензии, продление которых сегодня не представляется возможным», — сказал Урин. Он отметил, что в некоторых случаях создатели даже требовали снятия своих постановок до окончания лицензий, но этого не происходило.
«Вторая причина совсем иная. Когда те или иные создатели спектаклей высказывались очень определенно по поводу спецоперации. В таком случае их имена исчезали с афиш», — заявил гендиректор Большого театра.
Тут есть еще один очень важный момент: Большой в этом смысле особый театр — с точки зрения повышенного внимания к нему. Поэтому, наверное, естественно, когда поднимается определенная волна возмущенных писем и прочих высказываний. Тогда театр и министерство культуры прекрасно понимают, что вызывает очень серьезную негативную реакцию. Это тоже являлось причиной снятия отдельных спектаклей с репертуара.
Весной 2022 года с афиш Большого театра пропало имя Кирилла Серебренникова, а затем были отменены показы балета «Нуреев» Серебренникова и оперы «Дон Паскуале» Тимофея Кулябина. Оба режиссера осудили вторжение в Украину и уехали из России.