Автомобильную часть Крымского моста, разрушенную взрывом в июле, открыли для проезда

Левую часть Крымского моста, разрушенную взрывом в июле, открыли для проезда автомобилей, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«С опережением сроков открыли для движения автомобилей левую часть Крымского моста. Несмотря на большой объем задач, на восстановление нам потребовалось всего 59 дней. Точно выдержали график, закончили даже на день раньше», — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Чиновник добавил, что работы по восстановлению моста еще не завершены: «Перед нами еще остается задача полностью восстановить этот важнейший объект для жителей полуострова и всей России. Впереди замена второго пролетного строения», — написал он.

Полностью открыть движение по мосту планируется к 1 ноября.

С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину на Крымском мосту произошло два взрыва — 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. В результате второго взрыва погибла семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей, а их 14-летняя дочь получила травмы.

В августе глава СБУ Василий Малюк рассказал, что для удара по мосту использовался дрон Sea Baby («Морской малыш»), начиненный 850 килограммами взрывчатки.

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