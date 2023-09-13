Новые айфоны будут стоить в России почти вдвое дороже, чем в США

В России новые айфоны по предзаказу обойдутся почти вдвое дороже, чем в США, сообщает ТАСС со ссылкой на ритейлеров.

На сайте Apple цена iPhone 15 по предзаказу начинается от 799 долларов (около 77 тысяч рублей), а на iPhone 15 Plus — от 899 долларов (около 86 тысяч рублей). Цены на iPhone 15 Pro начинаются от 999 долларов (около 96 тысяч рублей), а на iPhone 15 Pro Max — самый дорогой смартфон в линейке — от 1200 долларов (около 115 тысяч рублей).

В российских сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» цены на iPhone 15 по предзаказу начинаются от 130 тысяч рублей, на iPhone 15 Plus — от 140 тысяч рублей, iPhone 15 Pro — от 160 тысяч рублей, iPhone 15 Pro Max — от 195 тысяч рублей.

То же самое — с ценами по предзаказу смарт-часов. В США цены на Apple Watch Series 9 начинаются от 499 долларов, а на Apple Watch Ultra 2 — от 799 долларов. Российские магазины предлагают эти же устройства по цене от 55 тысяч рублей (около 560 долларов) и 110 тысяч рублей (около 1130 долларов) соответственно. В «М.Видео» пояснили, что на разницу в ценах влияют «усложненная цепочка поставок, логистика и курс валют».

ТАСС уточняет, что другие российские магазины, в том числе МТС, предлагают новинки по схожим ценам. Например, на «Яндекс маркете» цена iPhone 15 Pro начинается от 178 тысяч рублей (около 1835 долларов).

Официальные продажи устройств в США начнутся 22 сентября. Предзаказ смарт-часов можно будет оформить с 12 сентября, а телефонов — c 15 сентября. Когда новинки окажутся в России, неясно.

В России Apple официально не реализует свою продукцию и не оказывает гарантийные услуги. Устройства попадают в Россию по параллельному импорту или другими «серыми» способами.

12 сентября Apple представила новые поколения iPhone и Apple Watch. Отличительной особенностью новых iPhone стало наличие порта USB-C вместо Lightning. Кроме того, в новом поколении iPhone вместо «челки» используется «динамический остров», который ранее был доступен только в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max.

Что было на презентации Apple

Apple анонсировала первые айфоны с портом USB-C вместо Lightning iPhone 15 Pro получит титановый корпус, а iPhone 15 — розовый цвет и «динамический остров»

Что было на презентации Apple

Apple анонсировала первые айфоны с портом USB-C вместо Lightning iPhone 15 Pro получит титановый корпус, а iPhone 15 — розовый цвет и «динамический остров»