Данила Козловский выиграл суд у Виталия Бородина, написавшего на него донос о «дискредитации» армии

Актер Данила Козловский выиграл иск о защите чести и достоинства к активисту , сообщает телеграм-канал Shot.

Поводом для иска стало обращение Бородина в Генпрокуратуру, в котором он просил проверить Козловского по статье о «дискредитации» российской армии из-за антивоенного поста, который актер опубликовал в инстаграме в феврале 2022 года. Кроме того, активист в своем обращении утверждал, что после начала войны Козловский якобы уехал в США, а до этого призывал россиян выходить на митинги в поддержку Алексея Навального

Актер ответил на эти обвинения, заявив, что в США он уехал на несколько дней, чтобы навестить ребенка, а фраза о протестах была произнесена на съемочной площадке сериала «Карамора».

Корреспондент Life уточнил, что суд признал порочащими честь посты Бородина о призывах актера к уличных акциям, а также обязал активиста удалить эти посты и выпустить опровержение с упоминанием информации о судебном решении. Кроме того, суд постановил взыскать с Бородина один рубль.

В свою очередь активист заявил, что намерен обжаловать решение суда: «Рано говорить, что Данила Козловский выиграл суд. Сегодня мы естественно обжалуем решение суда. Это первая инстанция. У нас еще впереди вторая, третья. Еще все впереди», — написал активист в своем телеграм-канале. Он также подчеркнул, что не выплатит рубль Козловскому, пока не пройдет все судебные инстанции.

Активист Виталий Бородин написал донос на Козловского в апреле 2023 года. Вскоре прокуратура Москвы начала проверку в отношении актера, а Малый драматический театр (МДТ) — Театр Европы в Санкт-Петербурге объявил о переносе спектаклей, в которых играл Козловский.

Актер в ответ подал в Пресненский районный суд Москвы иск к Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд зарегистрировал иск только с третьей попытки.

В мае Козловский сообщил, что он уходит в отпуск «по личным обстоятельствам» до конца 2023 года.

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